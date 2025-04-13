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Комиссар БАПОР рассказал о нарушениях Израилем международного гуманитарного права
«Если не будет ответственности, если мы позволим безнаказанности возобладать, мы еще больше погрузимся в хаос». Комиссар Ближневосточного агентства ООН помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини в эксклюзивном интервью TRT на Анталийском дипломатическом форуме рассказал о нападениях Израиля на палестинскую Газу, которые он охарактеризовал как полное игнорирование международного права. Он также назвал операции Израиля на оккупированном Западном берегу «тихой войной». #MEET4DIPLOMACY #ФилиппЛаззарини #БАПОР #ГеноцидВСектореГаза #Палестина #МеждународноеПраво #АнталийскийФорум
Комиссар БАПОР рассказал о нарушениях Израилем международного гуманитарного права / Others
13 апреля 2025 г.
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