Чем запомнился дипломатический форум в Анталии?

В Анталии подошел к концу четвертый Дипломатический форум, собравший лидеров более 140 стран мира. Форум уже зарекомендовал себя как площадку для обсуждения острых международных конфликтов. Президент Эрдоган повторил готовность Анкары как посредника в российско-украинском противостоянии и занял жесткую позицию по палестинскому вопросу, назвав действия Израиля «геноцидом». #АнталийскийФорум #Эрдоган #Палестина #Россия #Украина #ЮжныйКавказ #Турция