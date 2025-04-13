ПОЛИТИКА
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Чем запомнился дипломатический форум в Анталии?
В Анталии подошел к концу четвертый Дипломатический форум, собравший лидеров более 140 стран мира. Форум уже зарекомендовал себя как площадку для обсуждения острых международных конфликтов. Президент Эрдоган повторил готовность Анкары как посредника в российско-украинском противостоянии и занял жесткую позицию по палестинскому вопросу, назвав действия Израиля «геноцидом». #АнталийскийФорум #Эрдоган #Палестина #Россия #Украина #ЮжныйКавказ #Турция
Чем запомнился дипломатический форум в Анталии? / Others
13 апреля 2025 г.
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