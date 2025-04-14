ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Горящие машины и воронки: последствия российских ударов по Одессе
Число пострадавших в результате ночной атаки российских беспилотников на Одессу возросло до семи. Об этом сообщают местные власти. Удар пришелся на медицинский центр — здание получило серьезные повреждения. Пациенты не пострадали. Очевидцы сняли на улицах глубокие воронки и горящие машины. В эту ночь Россия атаковала Украину 62 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. #одесса #россия #россия #беспилотники
вбаьть / Others
14 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us