Горящие машины и воронки: последствия российских ударов по Одессе

Число пострадавших в результате ночной атаки российских беспилотников на Одессу возросло до семи. Об этом сообщают местные власти. Удар пришелся на медицинский центр — здание получило серьезные повреждения. Пациенты не пострадали. Очевидцы сняли на улицах глубокие воронки и горящие машины. В эту ночь Россия атаковала Украину 62 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. #одесса #россия #россия #беспилотники