Кадры с места удара по Сумам сразу после ракетной атаки

Украинские власти опубликовали видео с места удара по Сумам сразу после ракетной атаки. Под обстрел попал центр города, где в тот момент находилось много людей. Сумчане возвращались из храмов после богослужений в честь Вербного воскресенья. По официальным данным, в результате ракетного удара погибли 34 человека. Ранены — 119. В стране объявлен трехдневный траур. По информации украинской разведки, атака была осуществлена с территории России — ракеты «Искандер-М» были выпущены из Воронежской и Курской областей. #сумам #украина #россия