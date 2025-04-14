ПОЛИТИКА
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Кадры с места удара по Сумам сразу после ракетной атаки
Украинские власти опубликовали видео с места удара по Сумам сразу после ракетной атаки. Под обстрел попал центр города, где в тот момент находилось много людей. Сумчане возвращались из храмов после богослужений в честь Вербного воскресенья. По официальным данным, в результате ракетного удара погибли 34 человека. Ранены — 119. В стране объявлен трехдневный траур. По информации украинской разведки, атака была осуществлена с территории России — ракеты «Искандер-М» были выпущены из Воронежской и Курской областей. #сумам #украина #россия
вбаьь / Others
14 апреля 2025 г.
Истории
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