Президент Сальвадора: как я могу переправить террориста в США?

Президент Сальвадора на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что не вернет в Америку депортированного по ошибке гражданина страны Килмара Абрего Гарсию. Мигрант имел разрешение на работу и находился под судебной защитой от высылки. Но несмотря на это, 15 марта 2025 года его отправили обратно в Сальвадор. Поскольку депортация произошла вопреки закону, Верховный суд США позже потребовал вернуть Гарсию обратно в страну и признал депортацию ошибочной. Американская сторона утверждает, что он является членом преступной группировки MS-13. Его адвокаты эти обвинения отрицают, заявляя об отсутствии достоверных доказательств. Дональд Трамп в ходе встречи подчеркнул необходимость строительства новых тюремных комплексов в Сальвадоре и выразил готовность продолжать депортации нелегальных мигрантов из США. #сша #сальвадор #трамп #мигранты