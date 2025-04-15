ПОЛИТИКА
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Полиция разогнала пропалестинскую акцию в Амстердамском университете
В Амстердаме полицейские жестоко разогнали пропалестинских протестующих. Полиция ворвалась в университет, где проходила акция в поддержку Газы. На видео, разлетевшемся в соцсетях, видно, как участников буквально выволакивают из здания. Местные СМИ сообщают о нескольких пострадавших. Накануне студенты и активисты заняли здание Maagdenhuis, временно переименовав его в «Дом доктора Ширин аль-Аттар» — в память о палестинском враче, погибшем в результате израильского авиаудара. Участники акции требовали, чтобы университет прекратил сотрудничество с израильскими учебными заведениями. Сообщается, что в ходе разгона полиция задержала несколько человек. #амстердам #палестина #митинг #разгон
укбтьт / Others
15 апреля 2025 г.
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