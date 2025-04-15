ПОЛИТИКА
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В Ираке из-за песчаной бури пострадали около 2 тысяч человек
Сильнейшая песчаная буря обрушилась на Ирак: пострадали сразу несколько регионов страны. Видимость местами упала до нуля, небо окрасилось в пугающий оранжевый цвет. С жалобами на удушье и проблемы с дыханием в больницы обратились свыше 1 800 человек. Стихия парализовала авиасообщение: в Наджафе и Басре отменены десятки рейсов. Наибольшее число пострадавших — в Мутанне, Диуании и Дхи-Каре #ирак #песчаннаябуря #песок
оролрол / Others
15 апреля 2025 г.
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