В Ираке из-за песчаной бури пострадали около 2 тысяч человек

Сильнейшая песчаная буря обрушилась на Ирак: пострадали сразу несколько регионов страны. Видимость местами упала до нуля, небо окрасилось в пугающий оранжевый цвет. С жалобами на удушье и проблемы с дыханием в больницы обратились свыше 1 800 человек. Стихия парализовала авиасообщение: в Наджафе и Басре отменены десятки рейсов. Наибольшее число пострадавших — в Мутанне, Диуании и Дхи-Каре #ирак #песчаннаябуря #песок