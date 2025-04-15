В Нью-Йорке сотни еврейских активистов потребовали прекратить войну в Газе

Сотни еврейских активистов провели акцию у штаб-квартиры Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Нью-Йорке с призывом прекратить войну в Газе и остановить американское финансирование израильской армии. Участники также потребовали освобождения Махмуда Халила — аспиранта Колумбийского университета, недавно задержанного ICE. Иммиграционный судья в Луизиане постановил депортировать Халила, обосновав это «угрозой национальной безопасности» из-за его участия в протестах в поддержку Палестины. #протест #евреи #газа #ньюйорк