ПОЛИТИКА
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В Нью-Йорке сотни еврейских активистов потребовали прекратить войну в Газе
Сотни еврейских активистов провели акцию у штаб-квартиры Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Нью-Йорке с призывом прекратить войну в Газе и остановить американское финансирование израильской армии. Участники также потребовали освобождения Махмуда Халила — аспиранта Колумбийского университета, недавно задержанного ICE. Иммиграционный судья в Луизиане постановил депортировать Халила, обосновав это «угрозой национальной безопасности» из-за его участия в протестах в поддержку Палестины. #протест #евреи #газа #ньюйорк
вьатьб / Others
15 апреля 2025 г.
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