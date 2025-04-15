Израильская армия нанесла удар по ремонтникам водопровода в Газе

Израильская армия нанесла удар по рабочим, которые ремонтировали водопровод. Все трое — палестинцы. По сообщениям активистов, они занимались восстановительными работами водопроводной линии. В Тель-Авиве же утверждают, что они были вооружены и закладывали взрывчатку. Инцидент уже вызвал обеспокоенность среди международных наблюдателей, которые потребовали немедленного проведения расследования. #израиль #палестина #газа #армияизраиля