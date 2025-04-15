В США задержали еще одного палестинского студента, критиковавшего войну в Газе

В США задержан ещё один пропалестинский активист из Колумбийского университета. На Мохсена Махдави надели нарученики прямо в здании иммиграционной службы, куда он пришёл на собеседование по вопросу получения гражданства. Махдави — сооснователь Палестинского студенческого союза и один из организаторов мирных протестов против войны в Газе. Он стал уже вторым палестинским студентом, задержанным в США за последние недели. Ранее был арестован его соратник — Махмуд Халил. #Махдави #Палестина #США #Протест #Израиль #арест