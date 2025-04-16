ПОЛИТИКА
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Германия депортирует за поддержку Палестины
Германия сделала очередной реверанс в сторону Нетаньяху — Берлин депортирует из страны четверых активистов за поддержку Газы. При этом официальная причина депортации — антисемитские высказывания. Хотя активисты лишь критиковали власти Израиля и требовали прекратить войну в Газе. Неужели Германия забыла о свободе слова и окончательно решила заглушить любые пропалестинские голоса — разбирался TRT на русском. #германия #палестина #нетаньяху #депорт
ьитьит / Others
16 апреля 2025 г.
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