Нетаньяху прибыл на север Газы в окружении военных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху появился в окружении военных в северной части сектора Газа. Вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и командованием он провёл инспекцию войск. На фоне разрушенного ландшафта Газы Нетаньяху пытался, держа в руках распечатку послания аятоллы Хаменеи, в котором якобы говорится о необходимости уничтожения Израиля. #нетаньяху #газа #израиль #палестина