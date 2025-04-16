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Нетаньяху прибыл на север Газы в окружении военных
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху появился в окружении военных в северной части сектора Газа. Вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и командованием он провёл инспекцию войск. На фоне разрушенного ландшафта Газы Нетаньяху пытался, держа в руках распечатку послания аятоллы Хаменеи, в котором якобы говорится о необходимости уничтожения Израиля. #нетаньяху #газа #израиль #палестина
ваьпо / Others
16 апреля 2025 г.
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