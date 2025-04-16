ПОЛИТИКА
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Израильский пилот в отставке требует прекратить геноцид в Газе
Ушедший в отставку пилот ВВС Израиля Йонатан Шапира называет атаки Газы геноцидом и говорит, что его страной руководят «еврейские нацисты-супремасисты», которые получают поддержку Запада. Шапира, который служил командиром спасательной эскадрильи, ушел в отставку в 2003 году после того, как израильские военные самолеты отправили в Газу, на оккупированный Западный берег и в Ливан, чтобы убивать мирных жителей. Тогда он понял, что это были спланированные террористические акты. #ЙонатанШапира #Израиль #Геноцид #Газа #ВоенныеПреступления #пилот #отставка
бьтаьб / Others
16 апреля 2025 г.
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