Израильский пилот в отставке требует прекратить геноцид в Газе

Ушедший в отставку пилот ВВС Израиля Йонатан Шапира называет атаки Газы геноцидом и говорит, что его страной руководят «еврейские нацисты-супремасисты», которые получают поддержку Запада. Шапира, который служил командиром спасательной эскадрильи, ушел в отставку в 2003 году после того, как израильские военные самолеты отправили в Газу, на оккупированный Западный берег и в Ливан, чтобы убивать мирных жителей. Тогда он понял, что это были спланированные террористические акты. #ЙонатанШапира #Израиль #Геноцид #Газа #ВоенныеПреступления #пилот #отставка