ПОЛИТИКА
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Пропалестинские протестующие арестованы на митинге сенатора Берни Сандерса в Айдахо
Пропалестинские протестующие развернули баннер «Свободная Палестина» на митинге сенатора США Берни Сандерса в Айдахо, за что были арестованы полицией. Толпа ответила освистыванием и скандированием «Свобода Палестине». Минутой ранее Сандерс заявил, что «Израиль имеет право на самооборону». #Газа #Палестина #БерниСандерс #Протест #Айдахо #Арест #Израиль
Пропалестинские протестующие арестованы на митинге сенатора Берни Сандерса в Айдахо / Others
16 апреля 2025 г.
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