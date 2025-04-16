Пропалестинские протестующие арестованы на митинге сенатора Берни Сандерса в Айдахо

Пропалестинские протестующие развернули баннер «Свободная Палестина» на митинге сенатора США Берни Сандерса в Айдахо, за что были арестованы полицией. Толпа ответила освистыванием и скандированием «Свобода Палестине». Минутой ранее Сандерс заявил, что «Израиль имеет право на самооборону». #Газа #Палестина #БерниСандерс #Протест #Айдахо #Арест #Израиль