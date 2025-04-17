ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В США агенты ICE с молотком напали на мигранта
Обычное утро обернулось настоящим кошмаром для семьи мигрантов в США. На глазах у жены и девятилетнего ребенка — агенты американской миграционной службы ICE разбили окно автомобиля молотком и вытащили мужчину. Все происходящее удалось снять на видео. Инцидент произошел в городе Нью-Бедфорд. Арестованный — гражданин Гватемалы Хуан Франсиско Мендес, он проживает на территории США в течение четырех лет, работает в рыбной промышленности, не имеет судимостей и находится в процессе получения убежища. Во время задержания мужчина направлялся на прием к стоматологу. #сша #мигранты
ыатбь / Others
17 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us