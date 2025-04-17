В США агенты ICE с молотком напали на мигранта

Обычное утро обернулось настоящим кошмаром для семьи мигрантов в США. На глазах у жены и девятилетнего ребенка — агенты американской миграционной службы ICE разбили окно автомобиля молотком и вытащили мужчину. Все происходящее удалось снять на видео. Инцидент произошел в городе Нью-Бедфорд. Арестованный — гражданин Гватемалы Хуан Франсиско Мендес, он проживает на территории США в течение четырех лет, работает в рыбной промышленности, не имеет судимостей и находится в процессе получения убежища. Во время задержания мужчина направлялся на прием к стоматологу. #сша #мигранты