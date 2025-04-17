Владимир Путин встретился в Кремле с бывшими заложниками ХАМАС

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с освобожденными из плена ХАМАС заложниками: Александром Труфановым, его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн. В ходе встречи президент поблагодарил руководство ХАМАС за то, что они откликнулись на просьбу Москвы и в числе первых освободили в ноябре 2023 года Елену Труфанову и ее мать Ирину Татти, а в декабре 2023 — Сапир Коэн. Александр Труфанов провел в плену более 500 дней и был освобожден 15 февраля 2025 года. #Путин #ХАМАС #Израиль #плен #Газа