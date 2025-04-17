Палестинцы сгорели заживо при израильском ударе в Хан-Юнусе

По меньшей мере 15 человек погибли в результате израильского авиаудара по району аль-Маваси в Хан-Юнусе. Об этом сообщает служба гражданской обороны палестинского эксклава. По данным ведомства, удар был нанесен по палаткам, в которых находились вынужденные переселенцы. Некоторые из погибших, как утверждается, сгорели заживо в результате вспыхнувшего пожара. #газа #авиаудар #израиль