ПОЛИТИКА
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Сербские студенты вышли на антиправительственный протест
Тысячи протестующих в сербском городе Кралево почтили минутой молчания память 16 человек, погибших 1 ноября 2024 года при обрушении навеса на вокзале в Нови-Саде. К акциям, продолжающимся уже более пяти месяцев, присоединились и студенты. Протестующие обвиняют правительство и лично президента Александра Вучича в некомпетентности и коррупции, которая, по их мнению, привела к трагедии. #Сербия #Кралево #митинг #протест #Вучич #студенты #минутамолчания #коррупция
вьать / Others
17 апреля 2025 г.
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