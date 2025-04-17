В Индии автобус проехал на красный свет и протаранил машины: 4 погибших, 4 раненых

4 человека погибли и 4 получили ранения в результате аварии, спровоцированной муниципальным автобусом, у которого, вероятно, отказали тормоза. Общественный транспорт протаранил 6 мотоциклов и 2 автомобиля, которые остановились на красный свет. Полиция начала расследование и проверку исправности тормозной системы автобуса. #Индия #Гуджарат #Раджкоте #автобус #тормоза #авария #жертвы #ДТП