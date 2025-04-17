ПОЛИТИКА
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На Эйфелевой башне теперь есть слово «Мир»
На Эйфелевой башне теперь есть слово «Мир». Световая проекция — это не просто какая-нибудь арт-акция. Это символическая инициатива муниципалитета в поддержку мирного процесса в Палестине. Напомним, с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 51 тысячи человек. Большинство — женщины и дети. В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. #эйфелевабашня #франция #газа #палестина
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17 апреля 2025 г.
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