ПОЛИТИКА
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Президент США Дональд Трамп: стреляет не оружие, а люди
Президент США Дональд Трамп продолжит защищать право на ношение оружия, несмотря на стрельбу, которая произошла в Университете штата Флорида в этот четверг. Сообщается, что по меньшей мере два человека погибли и шесть получили ранения. По предварительным данным, огонь открыл 20-летний студент, сын заместителя шерифа округа Леон. Он использовал бывшее служебное оружие своей матери. Стрелка ранили при задержании сотрудники полиции, сейчас он в больнице. #трамп #сша #стрельба
nbvbnm / Others
18 апреля 2025 г.
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