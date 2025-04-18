Президент США Дональд Трамп: стреляет не оружие, а люди

Президент США Дональд Трамп продолжит защищать право на ношение оружия, несмотря на стрельбу, которая произошла в Университете штата Флорида в этот четверг. Сообщается, что по меньшей мере два человека погибли и шесть получили ранения. По предварительным данным, огонь открыл 20-летний студент, сын заместителя шерифа округа Леон. Он использовал бывшее служебное оружие своей матери. Стрелка ранили при задержании сотрудники полиции, сейчас он в больнице. #трамп #сша #стрельба