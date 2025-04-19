Французские журналисты в Париже вышли на демонстрацию в поддержку коллег из Газы

Журналисты из различных медиаорганизаций со всей Франции собрались в этот четверг в Париже, чтобы выразить поддержку своим коллегам в секторе Газа, где уже несколько месяцев продолжаются израильские атаки. Демонстранты, одетые в белые жилеты с надписью «PRESS» и красными пятнами, символизирующими кровь, держали в руках фотографии палестинских журналистов, погибших в ходе продолжающегося израильского наступления. #Франция #Париж #СвободаСлова