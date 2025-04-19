В США сионисты оскорбили пережившую Холокост на акции у Белого дома

Американские сионисты пригрозили депортировать пережившую Холокост Марион Инграм в Палестину или Сальвадор. Эти оскорбления удалось снять на видео во время акции против геноцида в Газе у Белого дома. Марион Инграм и ее супруг Даниэль пытались вести диалог, но в ответ получили лишь потоки унижений. Агитаторы называли их «зомбированными» и спрашивали, получают ли они деньги за свои заявления. #сша