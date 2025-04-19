Бывшие пилоты ВВС Израиля призвали прекратить войну в Газе

Более тысячи бывших пилотов военно-воздушных сил Израиля подписали открытое письмо с призывом немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа и вернуть израильских заложников. К ним присоединились тысячи резервистов и отставных военных из различных подразделений, включая парашютно-десантные войска, бронетанковые и разведывательные части. Более того кампания получила широкую поддержку и за пределами армии. К обращению присоединились десятки тысяч израильских ученых, врачей, дипломатов, студентов и инженеров. Несмотря на растущее давление, премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает на продолжении военной кампании. #Израиль #Газа #ВВС