ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Бывшие пилоты ВВС Израиля призвали прекратить войну в Газе
Более тысячи бывших пилотов военно-воздушных сил Израиля подписали открытое письмо с призывом немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа и вернуть израильских заложников. К ним присоединились тысячи резервистов и отставных военных из различных подразделений, включая парашютно-десантные войска, бронетанковые и разведывательные части. Более того кампания получила широкую поддержку и за пределами армии. К обращению присоединились десятки тысяч израильских ученых, врачей, дипломатов, студентов и инженеров. Несмотря на растущее давление, премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает на продолжении военной кампании. #Израиль #Газа #ВВС
Бывшие пилоты ВВС Израиля призвали прекратить войну в Газе / Others
19 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us