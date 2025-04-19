В канун Пасхи Россия и Украина провели большой обмен пленными

Россия и Украина провели большой обмен пленными в формате 246 на 246. Также дополнительно российская сторона передала 31 раненого военнослужащего ВСУ в обмен на 15 раненых солдат армии РФ. Нынешний обмен является четвертым в этом году и 63-м с начала войны.