ПОЛИТИКА
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В канун Пасхи Россия и Украина провели большой обмен пленными
Россия и Украина провели большой обмен пленными в формате 246 на 246. Также дополнительно российская сторона передала 31 раненого военнослужащего ВСУ в обмен на 15 раненых солдат армии РФ. Нынешний обмен является четвертым в этом году и 63-м с начала войны.
Россия и Украина провели большой обмен пленными в формате 246 на 246. Также дополнительно российская сторона передала 31 раненого военнослужащего ВСУ в обмен на 15 раненых солдат армии РФ. Нынешний обмен является четвертым в этом году и 63-м с начала войны. / Others
19 апреля 2025 г.
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