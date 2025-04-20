ПОЛИТИКА
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В Израиле тысячи людей требуют прекратить войну в Газе и освободить заложников
В разных городах Израиля прошли многотысячные антиправительственные протесты с требованием к премьер-министру Биньямину Нетаньяху немедленно прекратить наступление в Газе и обменять всех 59 израильских граждан, которые находятся в заложниках у ХАМАС. После того, как полиция начала разгон протестующих начались потасовки. #Газа #Палестина #Мазор #Хайфа #заложники #Нетаньяху #Израиль #протест
В Израиле тысячи людей требуют прекратить войну в Газе и освободить заложников / Others
20 апреля 2025 г.
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