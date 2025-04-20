Билял Эрдоган: мы планируем проводить Всемирные игры этноспорта каждые четыре года

Всемирные соревнования этноспорта станут глобальными спортивными играми и будут проводится один раз в четыре года с участием спортсменов со всего мира. Об этом в эксклюзивном интервью TRT на русском на форуме в Санкт-Петербурге рассказал Биляль Эрдоган, президент Всемирной конфедерации этноспорта. #этноспорт #спорт #СанктПетербург #Эрдоган #игры