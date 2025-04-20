Как традиционные виды спорта становятся трендом

В Санкт-Петербурге прошёл форум этноспорта, объединивший более 300 участников из 27 стран. Министры, ученые и спортсмены думали над тем, как традиционные виды спорта сделать полноценными спортивными дисциплинами. Как народный спорт завоевывает большие города — об этом в специальном репортаже TRT на русском из северной столицы России. #этноспорт #форум #СанктПетербург #спорт #традиции #TRTнаРусском