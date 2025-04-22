ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Как в мире отреагировали на смерть папы римского Франциска
Мир вспоминает папу, изменившего лицо Католической церкви. Со всех уголков планеты — от Латинской Америки до Ближнего Востока, от Африки до Европы — христиане прощаются с папой Франциском. Первый понтифик из стран Глобального Юга. Папа, который говорил о бедных, о мигрантах, о справедливости. Он не боялся громко осудить насилие в Газе и в Украине. Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Каса Санта-Марта в Ватикане. #папаримский #ПапаФранциск #католицизм
олвпоар / Others
22 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us