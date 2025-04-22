Как в мире отреагировали на смерть папы римского Франциска

Мир вспоминает папу, изменившего лицо Католической церкви. Со всех уголков планеты — от Латинской Америки до Ближнего Востока, от Африки до Европы — христиане прощаются с папой Франциском. Первый понтифик из стран Глобального Юга. Папа, который говорил о бедных, о мигрантах, о справедливости. Он не боялся громко осудить насилие в Газе и в Украине. Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Каса Санта-Марта в Ватикане. #папаримский #ПапаФранциск #католицизм