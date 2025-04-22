Израильские эмигранты встретили протестом Итамара Бен-Гвира в США

По прибытии в США министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира встретили израильские эмигранты. Но не хлебом-солью, а с резкой критикой. Активисты группы UnXeptable считают, что он пренебрежительно относился к инициативам по заключению перемирия в секторе Газа, способным, по мнению участников, спасти жизни удерживаемых заложников. В заявлении, опубликованном в социальной сети X, активисты указали: «Этот человек, имеющий радикальное прошлое, открыто заявляет о срыве соглашений, которые могли бы спасти наших заложников. Мы будем добиваться привлечения его к ответственности и разоблачать — в Майами, Нью-Йорке, Вашингтоне. Его политика насилия и расовой нетерпимости выходит за рамки допустимого. Он — позор.» #бенгвир #газа #израиль #палестина