Как папа Франциск поддерживал Газу?

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Мир запомнит его не только как духовного лидера католиков, а как одного из немногих мировых авторитетов, кто открыто и последовательно защищал Палестину. Его последним наставлением во время пасхальной мессы стал призыв остановить кровопролитие в Газе. Как папа Франциск защищал палестинцев и за что его невзлюбили в Израиле — разбирался TRT на русском. #папаримский #ПапаФранциск #газа #палестина #израиль