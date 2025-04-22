ПОЛИТИКА
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Как папа Франциск поддерживал Газу?
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Мир запомнит его не только как духовного лидера католиков, а как одного из немногих мировых авторитетов, кто открыто и последовательно защищал Палестину. Его последним наставлением во время пасхальной мессы стал призыв остановить кровопролитие в Газе. Как папа Франциск защищал палестинцев и за что его невзлюбили в Израиле — разбирался TRT на русском. #папаримский #ПапаФранциск #газа #палестина #израиль
ьтить / Others
22 апреля 2025 г.
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