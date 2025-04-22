Ватикан опубликовал первые кадры папы Франциска в открытом гробу

Ватикан опубликовал первые кадры папы Франциска в открытом гробу. Понтифик лежит в традиционном, соответствующем сану облачении: в белом головном уборе и в красной накидке. Похороны папы римского состоятся в 26 апреля в 10:00 по местному времени. Напомним, в феврале папа Франциск был госпитализирован в одну из римских клиник с бронхитом, который впоследствии осложнился двусторонней пневмонией. После 38 дней пребывания в больнице он вернулся в Ватикан. Папа Франциск скончался в понедельник на 89-м году жизни. #ватикан #папаримский #ПапаФранциск