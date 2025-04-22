ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ватикан опубликовал первые кадры папы Франциска в открытом гробу
Ватикан опубликовал первые кадры папы Франциска в открытом гробу. Понтифик лежит в традиционном, соответствующем сану облачении: в белом головном уборе и в красной накидке. Похороны папы римского состоятся в 26 апреля в 10:00 по местному времени. Напомним, в феврале папа Франциск был госпитализирован в одну из римских клиник с бронхитом, который впоследствии осложнился двусторонней пневмонией. После 38 дней пребывания в больнице он вернулся в Ватикан. Папа Франциск скончался в понедельник на 89-м году жизни. #ватикан #папаримский #ПапаФранциск
ьабьб / Others
22 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us