Новые кадры: подозреваемый умер во время задержания полицейскими в Нью-Джерси

Генпрокуратура штата Нью-Джерси на днях опубликовала запись с нагрудной камеры, на которой запечатлены моменты задержания Армонда Энтони Авитейбла IV. На кадрах видно, как мужчина оказывает сопротивление во время задержания. Как сообщается, инцидент произошёл 12 февраля 2024 года. Мужчина был задержан в связи с подозрением в убийстве женщины в жилом доме в населенном пункте Ноултон. В какой-то момент Авитейбл перестает дышать. На записи также видно, как один из полицейских пытается провести сердечно-лёгочную реанимацию, незадолго до того, как камера выключается. #полиция #сша #задержание