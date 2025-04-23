ПОЛИТИКА
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Цветы, гимны и марши: как Турция отметила 23 апреля
В Турции сегодня проходят масштабные торжества в честь 105-й годовщины образования Великого национального собрания Турции. Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель республики, посвятил этот день детям, подчёркивая, что именно они — будущее нации. С тех пор 23 апреля ежегодно отмечается как День национального суверенитета и детей — первый в мире государственный праздник, посвящённый детям. #турция #праздник #годовщина
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23 апреля 2025 г.
Истории
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