Трамп: я надеялся, что с Зеленским будет проще договориться

Дональд Трамп резко высказался в адрес президента Украины, заявив, что вести дела с Владимиром Зеленским оказалось сложнее, чем с Россией, в рамках усилий США по завершению войны. Напомним, Зеленский исключил возможность признания Крыма российским в рамках потенциального соглашения накануне переговоров, назначенных на среду в Лондоне при участии представителей США, Европы и Украины. #трамп #зеленский #украина #россия