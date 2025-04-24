ПОЛИТИКА
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Трамп: я надеялся, что с Зеленским будет проще договориться
Дональд Трамп резко высказался в адрес президента Украины, заявив, что вести дела с Владимиром Зеленским оказалось сложнее, чем с Россией, в рамках усилий США по завершению войны. Напомним, Зеленский исключил возможность признания Крыма российским в рамках потенциального соглашения накануне переговоров, назначенных на среду в Лондоне при участии представителей США, Европы и Украины. #трамп #зеленский #украина #россия
выбаь / Others
24 апреля 2025 г.
Истории
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