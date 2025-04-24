ПОЛИТИКА
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Протестующие сорвали выступление Бен-Гвира в Йельском университете
Группа студентов Йельского университета, их сторонников, а также активистов, выступающих за Палестину, заблокировали движение автоколонны, направлявшейся к зданию общества «Шабтай» на территории кампуса, где должен был выступить министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Участники акции обвинили министра в «геноциде» против палестинского населения в Газе. #бенгвир #палестина #протест #израиль
оррло / Others
24 апреля 2025 г.
Истории
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