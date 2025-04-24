ПОЛИТИКА
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Реджеп Тайип Эрдоган: Турция готова провести Олимпийские игры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна располагает всем необходимым для проведения любых международных спортивных мероприятий, включая Олимпийские игры. Об этом он сообщил на церемонии открытия стамбульского представительства Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА. В числе ключевых достижений он также назвал успешное проведение в стране финалов Лиги чемпионов УЕФА в 2005 и 2023 годах, финала Кубка УЕФА-2009, Суперкубка УЕФА-2019, а также совместную с Италией подготовку к проведению чемпионата Европы 2032 года. #эрдоган #турция #олимпийскиеигры
тьтит / Others
24 апреля 2025 г.
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