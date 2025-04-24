ЮАР: Необходима реформа ООН на фоне бездействия в Газе

Бывший министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что неспособность остановить атаки Израиля на сектор Газа выявила слабость международных правовых механизмов и вновь поставила на повестку дня вопрос о срочной реформе ООН. Напомним, что 71-летняя Пандор занимала пост главы МИД, когда в декабре 2023 года Южная Африка подала в Международный суд ООН иск о геноциде против Израиля — на фоне продолжающегося третьего месяца жестокого наступления Тель-Авива на палестинский эксклав. #юар #оон #газа #палестина