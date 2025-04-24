ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
ЮАР: Необходима реформа ООН на фоне бездействия в Газе
Бывший министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что неспособность остановить атаки Израиля на сектор Газа выявила слабость международных правовых механизмов и вновь поставила на повестку дня вопрос о срочной реформе ООН. Напомним, что 71-летняя Пандор занимала пост главы МИД, когда в декабре 2023 года Южная Африка подала в Международный суд ООН иск о геноциде против Израиля — на фоне продолжающегося третьего месяца жестокого наступления Тель-Авива на палестинский эксклав. #юар #оон #газа #палестина
авьваить / Others
24 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us