ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкие врачи не покинули новорожденных даже во время землетрясения
Во время землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле врачи городской больницы Башакшехир Чам и Сакура остались рядом с новорожденными. Видео с камер наблюдения в реанимационном отделении опубликовало министерство здравоохранения Турции, поблагодарив медиков: «коллеги, мы вам благодарны за то, что ни на мгновение не покинули малышей. Как хорошо, что вы есть». #землетрясение #турция #врачи
вьабтбь / Others
24 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us