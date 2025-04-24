Турецкие врачи не покинули новорожденных даже во время землетрясения

Во время землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле врачи городской больницы Башакшехир Чам и Сакура остались рядом с новорожденными. Видео с камер наблюдения в реанимационном отделении опубликовало министерство здравоохранения Турции, поблагодарив медиков: «коллеги, мы вам благодарны за то, что ни на мгновение не покинули малышей. Как хорошо, что вы есть». #землетрясение #турция #врачи