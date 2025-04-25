ПОЛИТИКА
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Трамп оказал серьезное давление на Россию
Президент США заявил, что в переговорах между Россией и Украиной достигнут значительный прогресс. По его словам, Москва пошла на «весьма серьезную уступку», выразив готовность отказаться от намерения захватить всю территорию Украины. Такие заявления прозвучали на фоне активного обсуждения так называемого «мирного плана Трампа», который не исключает размещение европейских войск в Украине в случае прекращения боевых действий. Однако окончательные условия мирного соглашения пока еще не утверждены. #трамп #россия #украина
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25 апреля 2025 г.
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