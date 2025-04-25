ПОЛИТИКА
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UEFA в Стамбуле! Что это значит для Турции и футбола?
Впервые в истории Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) открыл официальное представительство в Турции. Новый офис в Стамбуле станет важной точкой координации футбольных инициатив — от развития молодёжного спорта до подготовки к крупным международным турнирам. Что это значит для турецкого футбола, какие перспективы открывает для страны и как изменится роль Турции в европейском футболе — рассказываем в этом видео. #UEFA #Стамбул #UEFAIstanbul #ТурцияФутбол #ЕвропейскийФутбол #ФутболНовости #UEFA2025 #ФутболВТурции #UEFAOffice #UEFAИстория
ымьвабюива / Others
25 апреля 2025 г.
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