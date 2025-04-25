ПОЛИТИКА
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В Париже студенты университета Sciences Po протестуют из-за связей вуза с Израилем
В Париже сотни студентов престижного университета Sciences Po устроили сидячую забастовку прямо на территории главного корпуса. Так они выразили протест против сотрудничества учебного заведения с израильскими университетами — на фоне трагических событий в Газе. Протестующие окрасили ладони в красный цвет, символизирующий кровь погибших. #париж #израиль #студенты #протест
ваиьюв / Others
25 апреля 2025 г.
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