ПОЛИТИКА
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Верующие прощаются с папой Франциском в базилике Святого Петра
Более 130 тысяч верующих пришли проститься с Франциском. Похороны понтифика назначены на субботу. Сейчас гроб с телом папы выставлен для публичного прощания в базилике Святого Петра. Папа римский скончался в возрасте 88 лет в своей резиденции в гостинице Санта-Марта на территории Ватикана 21 апреля. Понтифик завещал похоронить его в одной из старейших римских церквей Санта-Мария-Маджоре. #папаримский #ПапаФранциск
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25 апреля 2025 г.
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