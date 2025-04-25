Верующие прощаются с папой Франциском в базилике Святого Петра

Более 130 тысяч верующих пришли проститься с Франциском. Похороны понтифика назначены на субботу. Сейчас гроб с телом папы выставлен для публичного прощания в базилике Святого Петра. Папа римский скончался в возрасте 88 лет в своей резиденции в гостинице Санта-Марта на территории Ватикана 21 апреля. Понтифик завещал похоронить его в одной из старейших римских церквей Санта-Мария-Маджоре. #папаримский #ПапаФранциск