Как якутская борьба стала новым хитом этноспорта

На форуме этноспорта в Санкт-Петербурге представили национальные игры, которые постепенно превращаются в полноценные профессиональные дисциплины. Один из ярких примеров — мас-рестлинг, якутский вид спорта, который уже вышел за пределы родной республики. Недавно чемпионкой России по мас-рестлингу стала студентка из Башкортостана. Что такое мас-рестлинг и в чем секрет успешной борьбы — в специальном репортаже TRT на русском с форума этноспорта. #якутскаяборьба #этноспорт #масрестлинг