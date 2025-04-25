ПОЛИТИКА
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Как якутская борьба стала новым хитом этноспорта
На форуме этноспорта в Санкт-Петербурге представили национальные игры, которые постепенно превращаются в полноценные профессиональные дисциплины. Один из ярких примеров — мас-рестлинг, якутский вид спорта, который уже вышел за пределы родной республики. Недавно чемпионкой России по мас-рестлингу стала студентка из Башкортостана. Что такое мас-рестлинг и в чем секрет успешной борьбы — в специальном репортаже TRT на русском с форума этноспорта. #якутскаяборьба #этноспорт #масрестлинг
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25 апреля 2025 г.
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