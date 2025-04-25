В Балашихе взорвали машину с генералом Вооруженных сил России

В подмосковном городе Балашиха взорвали генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Предварительно взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в автомобиле. Очевидцы публикуют видео горящего Volkswagen в соцсетях. Москалик занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ и имел звание генерал-лейтенант. Ранее в декабре 2024 года в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты МО РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. #москалик #балашиха #взрыв #генерал