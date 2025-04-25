Как Нью-Йоркский активист сорвал ланч с министром Израиля

В Нью-Йорке пропалестинский активист устроил акцию протеста во время обеда с участием министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Мужчина ворвался в зал и обвинил израильского политика в геноциде и апартеиде. На кадрах, разлетевшихся по соцсетям, слышно, как протестующий выкрикивает: «Вас запомнят как нациста! Палестина будет свободной!» #бенгвир #израиль #газа #протест