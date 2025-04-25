Критическая встреча в Кремле

Президент РФ Владимир Путин встретился в Москве со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры начались в пятницу в Кремле, сообщила пресс-служба российского лидера. Видеозапись встречи показывает рукопожатие сторон и короткий диалог. «Как поживаете, господин президент?» - спросил Уиткофф. «Спасибо, хорошо», - ответил Путин, вежливо кивнув. В российскую делегацию вошли помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Это уже четвертая встреча Путина и спецпосланника с начала февраля. Уиткофф активно участвует в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что заявления Уиткоффа о возможном включении украинских территорий в мирное соглашение распространяют российские нарративы. #россия #украина #кремль #путин