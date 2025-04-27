ПОЛИТИКА
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В Ванкувере автомобиль въехал в толпу на фестивале: есть погибшие
Автомобиль въехал в толпу людей на уличном фестивале в канадском Ванкувере. По данным властей, несколько человек погибли, водитель задержан. Фестиваль посвящен вождю острова Мактан Лапу-Лапу – одному из первых филиппинских борцов с испанскими колонизаторами в XVI веке. #Канада #Ванкувер #внедорожник #жертвы #происшествие #фестиваль #ЛапуЛапу
В Ванкувере автомобиль въехал в толпу на фестивале: есть погибшие / Others
27 апреля 2025 г.
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