В Ванкувере автомобиль въехал в толпу на фестивале: есть погибшие

Автомобиль въехал в толпу людей на уличном фестивале в канадском Ванкувере. По данным властей, несколько человек погибли, водитель задержан. Фестиваль посвящен вождю острова Мактан Лапу-Лапу – одному из первых филиппинских борцов с испанскими колонизаторами в XVI веке. #Канада #Ванкувер #внедорожник #жертвы #происшествие #фестиваль #ЛапуЛапу