Шестилетняя девочка из Газы потеряла руку во время авиаудара Израиля по школе

После месяцев израильских бомбардировок и принудительных эвакуаций семья Дабабиш нашла убежище в школе Дар аль-Аркам в Газе. Но даже в этом, казавшемся безопасным месте, их постигла трагедия. Израильский авиаудар оставил 6-летнюю палестинскую девочку, Гаю Дабабиш, без руки. Теперь она учится жить заново и мечтает о протезе. #Газа #Палестина #Израиль #Дети #Авиаудар #Трагедия