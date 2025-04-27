ПОЛИТИКА
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Шестилетняя девочка из Газы потеряла руку во время авиаудара Израиля по школе
После месяцев израильских бомбардировок и принудительных эвакуаций семья Дабабиш нашла убежище в школе Дар аль-Аркам в Газе. Но даже в этом, казавшемся безопасным месте, их постигла трагедия. Израильский авиаудар оставил 6-летнюю палестинскую девочку, Гаю Дабабиш, без руки. Теперь она учится жить заново и мечтает о протезе. #Газа #Палестина #Израиль #Дети #Авиаудар #Трагедия
Шестилетняя девочка из Газы потеряла руку во время авиаудара Израиля по школе / Others
27 апреля 2025 г.
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