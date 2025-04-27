Президент Ирана выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в порту

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате взрыва в крупнейшем порту страны Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас. По данным иранских государственных СМИ, взрыв, вероятно, был вызван реакцией химических материалов, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек и более 1100 получили ранения. Минобороны опровергли слухи о возгорании ракетного топлива, по данным ведомства, подобные материалы не хранятся в порту. #Иран #БендерАббас #порт #взрыв #соболезнования #президент #Пезешкиян